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В Петербурге таксист жестоко зарезал водителя за отказ уступить ему дорогу

Мужчины начали драться, в результате конфликта один из них достал нож и ударил оппонента в грудь.

23 мая, 11:35

В Петербурге таксиста подозревают в убийстве другого водителя из-за конфликта на дороге. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге дорожный конфликт между водителем такси и автомобилистом закончился убийством. Всё произошло на перекрёстке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. Повздорили водители Volkswagen Polo и KIA Ceed из-за того, что один из них не стал уступать другому дорогу.

Слева подозреваемый таксист, справа погибший водитель. Фото © Соцсети

Слева подозреваемый таксист, справа погибший водитель. Фото © Соцсети

Между автомобилистами завязалась потасовка. Согласно материалам регионального управления Следственного комитета, 24-летний водитель такси нанёс удар ножом в грудь 26-летнему местному жителю, после чего был задержан сотрудниками полиции. Потерпевший скончался в больнице от полученного ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В "Ситимобиле" обещают всячески помочь семье погибшего. Говорят, что уже заблокировали агрессивного таксиста в сервисе. А СК тем временем решает вопрос об аресте подозреваемого.

В Перми пассажирка выстрелила в таксиста из травмата из-за стоимости поездки

В Перми пассажирка выстрелила в таксиста из травмата из-за стоимости поездки

Ранее Лайф рассказывал, как в Барнауле пассажиры перерезали горло таксисту, но второй подбородок спас ему жизнь. Как рассказал мужчина, сейчас уже чувствует себя нормально — ему вовремя и хорошо оказали первую помощь. Рану уже зашили, он идёт на поправку.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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