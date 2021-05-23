В Петербурге таксист жестоко зарезал водителя за отказ уступить ему дорогу
Мужчины начали драться, в результате конфликта один из них достал нож и ударил оппонента в грудь.
В Санкт-Петербурге дорожный конфликт между водителем такси и автомобилистом закончился убийством. Всё произошло на перекрёстке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. Повздорили водители Volkswagen Polo и KIA Ceed из-за того, что один из них не стал уступать другому дорогу.
Слева подозреваемый таксист, справа погибший водитель. Фото © Соцсети
Между автомобилистами завязалась потасовка. Согласно материалам регионального управления Следственного комитета, 24-летний водитель такси нанёс удар ножом в грудь 26-летнему местному жителю, после чего был задержан сотрудниками полиции. Потерпевший скончался в больнице от полученного ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В "Ситимобиле" обещают всячески помочь семье погибшего. Говорят, что уже заблокировали агрессивного таксиста в сервисе. А СК тем временем решает вопрос об аресте подозреваемого.
Ранее Лайф рассказывал, как в Барнауле пассажиры перерезали горло таксисту, но второй подбородок спас ему жизнь. Как рассказал мужчина, сейчас уже чувствует себя нормально — ему вовремя и хорошо оказали первую помощь. Рану уже зашили, он идёт на поправку.
Комментариев: 0