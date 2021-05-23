"Главное — факт самой встречи": Песков оценил важность выбора города для саммита Путина и Байдена

Выбор места встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена является решением чисто символическим, главным же будет сам факт встречи, которая поможет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они в данный момент пребывают. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того печального положения, в котором они находятся", — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что в данный момент идёт активное обсуждение предстоящей встречи. Со слов Пескова, глава МИД Сергей Лавров уже доложил Путину о результатах переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном и президент находится в процессе принятия решения.