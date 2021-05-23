Песков объяснил жёсткое обещание Путина "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от России

Россия желает стать другом всем странам, однако надо понимать, что эта дружба должна быть равноправным партнёрством, а не менторством, не диктатом, не обманами и не двойными стандартами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", — сказал он на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, какие страны имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда обещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.

При этом Песков отметил, что У России достаточно сил и военной мощи, чтобы защитить свои территории и интересы от враждебно настроенных элементов.