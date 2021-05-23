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Российское судно возобновило укладку "Северного потока — 2" в германских водах

Работы проводятся в соответствии с имеющимися разрешениями и сделанными властями заявлениями.

23 мая, 11:54
<p>Фото © Bernd Wüstneck / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Bernd Wüstneck / picture alliance via Getty Images

Российское судно "Фортуна" возобновило работы по строительству двухкилометрового участка газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" в настоящее время работает в водах ФРГ в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями", — отметил представитель Nord Stream 2 AG.

В Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2"

В Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2"

Напомним, что 17 мая германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) одобрило дальнейшую укладку труб для "Северного потока 2" в водах ФРГ.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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