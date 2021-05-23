Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

Сегодня днём в международном аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс. На его борту находилось 123 пассажира, в том числе основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, обвиняемый в Белоруссии в экстремистской деятельности.

Как сообщала пресс-служба аэрогавани, пилоты запросили разрешение на посадку в связи с "угрозой взрыва" на борту самолёта. По данным телеграм-канала "Пул Первого", после сообщения о минировании приказ посадить лайнер был отдан лично президентом республики Александром Лукашенко, "чтобы защитить людей". Для сопровождения "боинга" в небо был поднят истребитель. При этом до пункта назначения лайнеру оставалось лететь гораздо меньше, чем до Минска. Позже информация о минировании самолёта не подтвердилась.

Вслед за информацией о минировании самолёта СМИ сообщили о задержании Романа Протасевича — одного из основателей крупнейшего телеграм-канала, поддерживающего протесты, которые проходят в Белоруссии после прошлогодних президентских выборов. В республике этот канал признан экстремистским, а его основатели — Роман Протасевич и Степан Путило — были объявлены в розыск по обвинению в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Протасевич является создателем телеграм-канала "Беларусь головного мозга", который также внесён в список экстремистских.

Представитель литовской госкомпании Lietuvos oro uostai, которая является оператором международных аэропортов страны, в эфире радио LRT заявила, что лайнер совершил экстренную посадку в связи с ссорой между пассажиром и членом экипажа. Лина Бейшене также добавила, что в компании не располагают какой-либо информацией о бомбе на борту.