Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу
В Белоруссии против Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, КГБ страны внёс его в список террористов.
Роман Протасевич. Фото © Instagram / roma_protez
Сегодня днём в международном аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс. На его борту находилось 123 пассажира, в том числе основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, обвиняемый в Белоруссии в экстремистской деятельности.
Как сообщала пресс-служба аэрогавани, пилоты запросили разрешение на посадку в связи с "угрозой взрыва" на борту самолёта. По данным телеграм-канала "Пул Первого", после сообщения о минировании приказ посадить лайнер был отдан лично президентом республики Александром Лукашенко, "чтобы защитить людей". Для сопровождения "боинга" в небо был поднят истребитель. При этом до пункта назначения лайнеру оставалось лететь гораздо меньше, чем до Минска. Позже информация о минировании самолёта не подтвердилась.
Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту
Вслед за информацией о минировании самолёта СМИ сообщили о задержании Романа Протасевича — одного из основателей крупнейшего телеграм-канала, поддерживающего протесты, которые проходят в Белоруссии после прошлогодних президентских выборов. В республике этот канал признан экстремистским, а его основатели — Роман Протасевич и Степан Путило — были объявлены в розыск по обвинению в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Протасевич является создателем телеграм-канала "Беларусь головного мозга", который также внесён в список экстремистских.
Представитель литовской госкомпании Lietuvos oro uostai, которая является оператором международных аэропортов страны, в эфире радио LRT заявила, что лайнер совершил экстренную посадку в связи с ссорой между пассажиром и членом экипажа. Лина Бейшене также добавила, что в компании не располагают какой-либо информацией о бомбе на борту.
Вместе с тем экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с задержанием Протасевича и заявила, что вся история с минированием — это работа белорусских спецслужб, которые злоупотребили правилами воздушного пространства в своих интересах. Она призвала авиационные власти исключить Белоруссию из ICAO (Международная организация гражданской авиации). Тихановская также добавила, что в Белоруссии, согласно законодательству, Роману Протасевичу якобы может грозить смертная казнь. На авиакомпанию в связи с инцидентом обрушился шквал критики.
"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA
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