"Отследили и "приняли" в надёжные руки": В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией

Ситуация станет уроком для тех, кто провоцирует людей на прямое столкновение с силовиками ради своих интересов, считает депутат.

Задержание Романа Протасевича, являющегося создателем Telegram-канала NEXTA и главредом Telegram-канала "Беларусь головного мозга", — пример блестящей спецоперации. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

"Несомненно, КГБ Беларуси провёл блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолёт сесть, и, наконец, "приняли" в надёжные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки", — написал он в своём Telegram-канале.