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"Отследили и "приняли" в надёжные руки": В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией

Ситуация станет уроком для тех, кто провоцирует людей на прямое столкновение с силовиками ради своих интересов, считает депутат.

23 мая, 17:25
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Задержание Романа Протасевича, являющегося создателем Telegram-канала NEXTA и главредом Telegram-канала "Беларусь головного мозга", — пример блестящей спецоперации. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

"Несомненно, КГБ Беларуси провёл блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолёт сесть, и, наконец, "приняли" в надёжные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки", — написал он в своём Telegram-канале.

В Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта Ryanair

В Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта Ryanair

Он также добавил, что всё произошедшее является хорошим предупреждением авторам ресурсов, которые провоцируют людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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