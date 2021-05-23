"Отследили и "приняли" в надёжные руки": В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией
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Ситуация станет уроком для тех, кто провоцирует людей на прямое столкновение с силовиками ради своих интересов, считает депутат.
Задержание Романа Протасевича, являющегося создателем Telegram-канала NEXTA и главредом Telegram-канала "Беларусь головного мозга", — пример блестящей спецоперации. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
"Несомненно, КГБ Беларуси провёл блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолёт сесть, и, наконец, "приняли" в надёжные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки", — написал он в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что всё произошедшее является хорошим предупреждением авторам ресурсов, которые провоцируют людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.