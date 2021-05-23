"Отследили и "приняли" в надёжные руки": В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией

"Несомненно, КГБ Беларуси провёл блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолёт сесть, и, наконец, "приняли" в надёжные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки", — написал он в своём Telegram-канале.