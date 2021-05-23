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"Такую комбинацию вижу первый раз": Ветерана "Альфы" поразило задержание Протасевича в Минске

Блогера сняли с лайнера, севшего в столице Белоруссии из-за якобы поступившего сообщения о минировании.

23 мая, 17:10
<p>Фото © <a href="https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cichanouskajos-patarejas-lektuvas-skrides-is-atenu-i-vilniu-buvo-uzgrobtas-pakelus-naikintuva-juo-skrides-protasevicius-jau-yra-sulaikytas.d?id=87267017#!dgs=dgslt-329095:9519619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Delfi.lt</a></p>

Фото © Delfi.lt

Экстренная посадка "боинга" в Минске и задержание летевшего на нём основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является первой такой комбинацией в истории спецслужб, заявил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Я такую комбинацию на своей памяти вижу первый раз", — приводит его слова РИА "Новости".

Появилось видео из аэропорта Минска, куда истребитель сопроводил "заминированный" "боинг" с Протасевичем

Появилось видео из аэропорта Минска, куда истребитель сопроводил "заминированный" "боинг" с Протасевичем

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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