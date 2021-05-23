"Такую комбинацию вижу первый раз": Ветерана "Альфы" поразило задержание Протасевича в Минске
Блогера сняли с лайнера, севшего в столице Белоруссии из-за якобы поступившего сообщения о минировании.
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Экстренная посадка "боинга" в Минске и задержание летевшего на нём основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является первой такой комбинацией в истории спецслужб, заявил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Я такую комбинацию на своей памяти вижу первый раз", — приводит его слова РИА "Новости".
Появилось видео из аэропорта Минска, куда истребитель сопроводил "заминированный" "боинг" с Протасевичем
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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