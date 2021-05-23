В Совфеде назвали причину, по которой Зеленский не сможет наладить диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не сумеет наладить двусторонний диалог с российским лидером Владимиром Путиным из-за своей ориентации на Запад. Такое мнение выразил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

"Ориентация на западных партнёров помешает Киеву наладить диалог с Москвой. Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами — всё это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Цеков в очередной раз напомнил, что Крым стал украинским "в силу большой несправедливости", поэтому тему принадлежности полуострова, которую он наверняка хочет поднять в разговоре с Путиным, едва ли кто-то поддержит.