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В Совфеде назвали причину, по которой Зеленский не сможет наладить диалог с Путиным

Это помешает лидеру Незалежной в принятии каких-то важных государственных решений на российском направлении, уверен сенатор.

23 мая, 16:48
<p>Фото © ТАСС / Яковлева Ирина</p>

Фото © ТАСС / Яковлева Ирина

Президент Украины Владимир Зеленский не сумеет наладить двусторонний диалог с российским лидером Владимиром Путиным из-за своей ориентации на Запад. Такое мнение выразил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

"Ориентация на западных партнёров помешает Киеву наладить диалог с Москвой. Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами — всё это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Цеков в очередной раз напомнил, что Крым стал украинским "в силу большой несправедливости", поэтому тему принадлежности полуострова, которую он наверняка хочет поднять в разговоре с Путиным, едва ли кто-то поддержит.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях и в каком контексте Москва готова обсуждать Крым с Киевом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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