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Тело 13-й жертвы нашли на месте крушения фуникулёра в Италии

Два маленьких ребёнка в тяжёлом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине.

23 мая, 16:42
<p>Фото © Twitter / @robertoocchiuto</p>

Фото © Twitter / @robertoocchiuto

Число жертв рухнувшего на севере Италии фуникулёра достигло 13 человек. На месте падения подъёмника нашли тело ещё одной жертвы, сообщила национальная служба спасения в Альпах в своём твиттере.

"Окончательный итог трагического происшествия на подъёмнике в Пьемонте — 13 человек, двое серьёзно ранены", — говорится в сообщении.

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Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Италии Марио Драги, а также ряд политиков, региональных руководителей, представителей мира культуры и общественных деятелей. В социальных сетях разгорелась полемика о причинах безопасности инфраструктурных объектов в Италии.

Напомним, трагедия произошла сегодня в провинции Пьемонт в Италии. Трос с кабинкой оборвался за 100 метров до конечного пункта, который располагается на вершине горы Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. Двое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу санавиацией.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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