Тело 13-й жертвы нашли на месте крушения фуникулёра в Италии
Два маленьких ребёнка в тяжёлом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине.
Фото © Twitter / @robertoocchiuto
Число жертв рухнувшего на севере Италии фуникулёра достигло 13 человек. На месте падения подъёмника нашли тело ещё одной жертвы, сообщила национальная служба спасения в Альпах в своём твиттере.
"Окончательный итог трагического происшествия на подъёмнике в Пьемонте — 13 человек, двое серьёзно ранены", — говорится в сообщении.
Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Италии Марио Драги, а также ряд политиков, региональных руководителей, представителей мира культуры и общественных деятелей. В социальных сетях разгорелась полемика о причинах безопасности инфраструктурных объектов в Италии.
Напомним, трагедия произошла сегодня в провинции Пьемонт в Италии. Трос с кабинкой оборвался за 100 метров до конечного пункта, который располагается на вершине горы Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. Двое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу санавиацией.
Комментариев: 0