Тело 13-й жертвы нашли на месте крушения фуникулёра в Италии

Число жертв рухнувшего на севере Италии фуникулёра достигло 13 человек. На месте падения подъёмника нашли тело ещё одной жертвы, сообщила национальная служба спасения в Альпах в своём твиттере.

"Окончательный итог трагического происшествия на подъёмнике в Пьемонте — 13 человек, двое серьёзно ранены", — говорится в сообщении.

Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Италии Марио Драги, а также ряд политиков, региональных руководителей, представителей мира культуры и общественных деятелей. В социальных сетях разгорелась полемика о причинах безопасности инфраструктурных объектов в Италии.