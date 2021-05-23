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Девять человек погибли в результате падения фуникулёра в Италии

Двое детей доставлены на вертолёте в больницу Турина, всего в кабине было 11 человек.

23 мая, 12:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/emergenzavvf/status/1396435291376955393/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vigili del Fuoco</a></p>

Фото © Twitter / Vigili del Fuoco

Девять человек погибли в результате крушения кабины фуникулёра в провинции Пьемонт в Италии. По данным прибывших на место спасателей, двое детей доставлены на вертолёте в больницу Турина в тяжёлом состоянии.

Недавно возобновившая работу канатная дорога соединяет населённый пункт Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. Обрушение случилось буквально за 100 метров до вершины. Всего в кабине было 11 человек.

Фото © Twitter / Paolo Pongiluppi

Фото © Twitter / Paolo Pongiluppi

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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