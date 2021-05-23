Девять человек погибли в результате падения фуникулёра в Италии

Девять человек погибли в результате крушения кабины фуникулёра в провинции Пьемонт в Италии. По данным прибывших на место спасателей, двое детей доставлены на вертолёте в больницу Турина в тяжёлом состоянии.

Недавно возобновившая работу канатная дорога соединяет населённый пункт Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. Обрушение случилось буквально за 100 метров до вершины. Всего в кабине было 11 человек.

Фото © Twitter / Paolo Pongiluppi