Девять человек погибли в результате падения фуникулёра в Италии
Двое детей доставлены на вертолёте в больницу Турина, всего в кабине было 11 человек.
Фото © Twitter / Vigili del Fuoco
Девять человек погибли в результате крушения кабины фуникулёра в провинции Пьемонт в Италии. По данным прибывших на место спасателей, двое детей доставлены на вертолёте в больницу Турина в тяжёлом состоянии.
Недавно возобновившая работу канатная дорога соединяет населённый пункт Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. Обрушение случилось буквально за 100 метров до вершины. Всего в кабине было 11 человек.
Фото © Twitter / Paolo Pongiluppi
Ранее Лайф рассказывал, что в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна синагоги с десятками людей. Пострадало более 60 человек.
Комментариев: 0