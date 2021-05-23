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В Госдуме рассказали о "самой страшной" санкции против США

Помимо Штатов эта мера ударит и по экономическому состоянию дружественной им Украины.

23 мая, 16:39
<p>Фото © Jens Büttner / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

Момент, когда "Северный поток — 2" будет достроен, станет самой страшной геополитической и экономической санкцией для США. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, это приведёт к возникновению альтернативного канала поставки газа в Европу.

"Когда Россия достроит "Северный поток — 2", когда мы начнём бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия ей вынуждена платить для того, чтобы она бесперебойно давала возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия", — сказал зампред.

Российское судно возобновило укладку "Северного потока — 2" в германских водах

Российское судно возобновило укладку "Северного потока — 2" в германских водах

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока — 2".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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