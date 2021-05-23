В Госдуме рассказали о "самой страшной" санкции против США

Момент, когда "Северный поток — 2" будет достроен, станет самой страшной геополитической и экономической санкцией для США. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, это приведёт к возникновению альтернативного канала поставки газа в Европу.

"Когда Россия достроит "Северный поток — 2", когда мы начнём бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия ей вынуждена платить для того, чтобы она бесперебойно давала возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия", — сказал зампред.