В Госдуме рассказали о "самой страшной" санкции против США
Помимо Штатов эта мера ударит и по экономическому состоянию дружественной им Украины.
Фото © Jens Büttner / picture alliance via Getty Images
Момент, когда "Северный поток — 2" будет достроен, станет самой страшной геополитической и экономической санкцией для США. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, это приведёт к возникновению альтернативного канала поставки газа в Европу.
"Когда Россия достроит "Северный поток — 2", когда мы начнём бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия ей вынуждена платить для того, чтобы она бесперебойно давала возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия", — сказал зампред.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока — 2".
Комментариев: 0