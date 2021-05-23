Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за "перехвата самолёта" Ryanair

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю по поводу инцидента с самолётом компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске по пути из Афин в Вильнюс. Польский премьер считает, что 24 мая в ходе саммита ЕС нужно рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей.