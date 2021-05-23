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Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за "перехвата самолёта" Ryanair

Там сочли инцидент актом "государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным".

23 мая, 16:35

Фото © PA / Niall Carson / ТАСС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю по поводу инцидента с самолётом компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске по пути из Афин в Вильнюс. Польский премьер считает, что 24 мая в ходе саммита ЕС нужно рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей.

"Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолёта — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", — написал он у себя в твиттере.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

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В Минобороны Белоруссии рассказали, зачем МиГ-29 сопроводил экстренно севший в Минске лайнер

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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