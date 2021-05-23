Две сенсации за день: Белоруссия обыграла Швецию, а Казахстан — Финляндию на ЧМ по хоккею
В обоих матчах борьба шла до последней секунды, а в одном дело дошло до буллитов.
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Сборная Белоруссии по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в эти дни в Риге.
Единственную шайбу в матче забросил Герман Нестеров в начале третьего периода. Стоит отметить, что разрешение на выступления за белорусов он получил буквально пару недель назад. Добавим, что матч "на ноль" провёл и голкипер команды Михаила Захарова Дэнни Тейлор.
Для Швеции это стало вторым поражением на турнире. На старте чемпионата она столь же сенсационно уступила сборной Дании со счётом 3:4.
В параллельном матче дня ещё одну сенсацию преподнесла сборная Казахстана, которая в серии послематчевых буллитов переиграла Финляндию — 2:1. Счёт в середине второго периода открыл Антон Лунделль, однако казахи отыгрались через две минуты — отличился Кирилл Панюков. Добавим, что Казахстан сумел одержать вторую победу на турнире, причём обе — по буллитам.
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