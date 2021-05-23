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Две сенсации за день: Белоруссия обыграла Швецию, а Казахстан — Финляндию на ЧМ по хоккею

В обоих матчах борьба шла до последней секунды, а в одном дело дошло до буллитов.

23 мая, 16:22
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/hockey_bel?z=photo-107896582_457282054/wall-107896582_111089" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хоккей Беларуси | Hockey.by</a></p>

Фото © VK / Хоккей Беларуси | Hockey.by

Сборная Белоруссии по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в эти дни в Риге.

Единственную шайбу в матче забросил Герман Нестеров в начале третьего периода. Стоит отметить, что разрешение на выступления за белорусов он получил буквально пару недель назад. Добавим, что матч "на ноль" провёл и голкипер команды Михаила Захарова Дэнни Тейлор.

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Для Швеции это стало вторым поражением на турнире. На старте чемпионата она столь же сенсационно уступила сборной Дании со счётом 3:4.

В параллельном матче дня ещё одну сенсацию преподнесла сборная Казахстана, которая в серии послематчевых буллитов переиграла Финляндию — 2:1. Счёт в середине второго периода открыл Антон Лунделль, однако казахи отыгрались через две минуты — отличился Кирилл Панюков. Добавим, что Казахстан сумел одержать вторую победу на турнире, причём обе — по буллитам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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