Экс-хоккеист сборной Чехии Марек Трончински умер в 32 года

Бывший хоккеист сборной Чехии Марек Трончински скоропостижно умер на 33-м году жизни. При этом причины гибели спортсмена не разглашаются, сообщает издание Hokej.cz.

В национальную команду страны он привлекался в период с 2012 по 2016 год, но не участвовал в крупных турнирах. Трончински также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он играл за "Югру" и братиславский "Слован". В активе хоккеиста 93 матча в лиге, в которых он набрал 37 очков (12 шайб и 25 результативных передач).