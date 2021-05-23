Экс-хоккеист сборной Чехии Марек Трончински умер в 32 года
В национальной команде он был с 2012 по 2016 год, также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге.
Фото © Marian Jezowicz / Champions Hockey League via Getty Images
Бывший хоккеист сборной Чехии Марек Трончински скоропостижно умер на 33-м году жизни. При этом причины гибели спортсмена не разглашаются, сообщает издание Hokej.cz.
В национальную команду страны он привлекался в период с 2012 по 2016 год, но не участвовал в крупных турнирах. Трончински также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он играл за "Югру" и братиславский "Слован". В активе хоккеиста 93 матча в лиге, в которых он набрал 37 очков (12 шайб и 25 результативных передач).
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на тренировке умер бывший хоккеист "Трактора" и "Спартака". Это Игорь Хацей, который скончался на 49-м году жизни. Спортсмен почувствовал себя плохо во время тренировки любителей в столичном Ледовом дворце на улице Талалихина вечером 9 марта. Он потерял сознание и так и не пришёл в себя.
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