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Экс-хоккеист сборной Чехии Марек Трончински умер в 32 года

В национальной команде он был с 2012 по 2016 год, также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге.

23 мая, 13:14
<p>Фото © Marian Jezowicz / Champions Hockey League via Getty Images</p>

Фото © Marian Jezowicz / Champions Hockey League via Getty Images

Бывший хоккеист сборной Чехии Марек Трончински скоропостижно умер на 33-м году жизни. При этом причины гибели спортсмена не разглашаются, сообщает издание Hokej.cz.

В национальную команду страны он привлекался в период с 2012 по 2016 год, но не участвовал в крупных турнирах. Трончински также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он играл за "Югру" и братиславский "Слован". В активе хоккеиста 93 матча в лиге, в которых он набрал 37 очков (12 шайб и 25 результативных передач).

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на тренировке умер бывший хоккеист "Трактора" и "Спартака". Это Игорь Хацей, который скончался на 49-м году жизни. Спортсмен почувствовал себя плохо во время тренировки любителей в столичном Ледовом дворце на улице Талалихина вечером 9 марта. Он потерял сознание и так и не пришёл в себя.

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Хоккеист молодёжного "Динамо" умер после удара шайбой по голове

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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