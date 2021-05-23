Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично дал команду посадить "заминированный" самолёт авиакомпании Ryanair с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

По данным телеграм-канала, Лукашенко дал "безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать" ради "безопасности и жизни людей". Для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. Приказ об этом был отдан также лично Александром Лукашенко. Когда все проверочные мероприятия завершатся, МиГ-29 сопроводит лайнер до литовской границы.