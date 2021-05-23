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Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту

МиГ-29 также проводит лайнер до литовской границы, когда все проверочные мероприятия будут завершены.

23 мая, 12:50
<p>Фото © ТАСС / БелТА/Nexta</p>

Фото © ТАСС / БелТА/Nexta

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично дал команду посадить "заминированный" самолёт авиакомпании Ryanair с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

По данным телеграм-канала, Лукашенко дал "безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать" ради "безопасности и жизни людей". Для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. Приказ об этом был отдан также лично Александром Лукашенко. Когда все проверочные мероприятия завершатся, МиГ-29 сопроводит лайнер до литовской границы.

Создателя Telegram-канала NEXTA задержали на экстренно севшем в Минске самолёте

Создателя Telegram-канала NEXTA задержали на экстренно севшем в Минске самолёте

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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