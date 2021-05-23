Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в штате Огайо

В баре города Янгстаун, штат Огайо, произошла перестрелка. В результате три человека погибли и ещё пятеро получили ранения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия после 02:00 по местному времени. К этому моменту трое были убиты. Пострадавших доставили в больницу Святой Елизаветы. Информации об их состоянии и о подозреваемых нет. Полиция проводит проверку.