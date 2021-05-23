Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в штате Огайо
Пострадавшие в перестрелке доставлены в больницу. Однако в каком состоянии они находятся, не сообщается.
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В баре города Янгстаун, штат Огайо, произошла перестрелка. В результате три человека погибли и ещё пятеро получили ранения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия после 02:00 по местному времени. К этому моменту трое были убиты. Пострадавших доставили в больницу Святой Елизаветы. Информации об их состоянии и о подозреваемых нет. Полиция проводит проверку.
Ранее сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Волгограда, который открыл огонь из травматического пистолета и ранил трёх человек у торгово-развлекательного центра "Европа Сити Молл". Инцидент произошёл утром 22 мая в ходе конфликта между отдыхавшими в заведении компаниями. В один момент подозреваемый достал травматический пистолет и открыл огонь.
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