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Путин и Лукашенко могут встретиться уже на следующей неделе

Прошлые переговоры лидеров прошли месяц назад в стенах московского Кремля.

23 мая, 12:29
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт встречу с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Отмечается, что встреча состоится в Сочи. Точная дата пока не озвучена, однако известно, что завтра, 24 мая, российский лидер встретится с президентом Киргизии, а также начнёт серию совещаний на тему военной промышленности и обороны.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы

В прошлый раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в конце апреля. Лидеры общались почти четыре часа и обсудили множество тем, в том числе и вопросы совместного реагирования на различного рода вызовы и угрозы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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