Путин и Лукашенко могут встретиться уже на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт встречу с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Отмечается, что встреча состоится в Сочи. Точная дата пока не озвучена, однако известно, что завтра, 24 мая, российский лидер встретится с президентом Киргизии, а также начнёт серию совещаний на тему военной промышленности и обороны.