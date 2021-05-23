Путин и Лукашенко могут встретиться уже на следующей неделе
Прошлые переговоры лидеров прошли месяц назад в стенах московского Кремля.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт встречу с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".
Отмечается, что встреча состоится в Сочи. Точная дата пока не озвучена, однако известно, что завтра, 24 мая, российский лидер встретится с президентом Киргизии, а также начнёт серию совещаний на тему военной промышленности и обороны.
В прошлый раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в конце апреля. Лидеры общались почти четыре часа и обсудили множество тем, в том числе и вопросы совместного реагирования на различного рода вызовы и угрозы.
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