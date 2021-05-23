Песков оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
Вашингтон счёл, что штрафные меры против оператора "Северного потока — 2" не в их национальных интересах.
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В Кремле назвали положительным сигналом отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Однозначно это можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", — заявил он.
Ранее сообщалось, что госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока — 2".
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