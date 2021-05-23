Песков оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

В Кремле назвали положительным сигналом отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Однозначно это можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", — заявил он.