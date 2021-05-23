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Песков оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Вашингтон счёл, что штрафные меры против оператора "Северного потока — 2" не в их национальных интересах.

23 мая, 12:41
<p>Фото © Jens Büttner / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

В Кремле назвали положительным сигналом отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Однозначно это можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", — заявил он.

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Ранее сообщалось, что госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока 2".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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