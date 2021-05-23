Школьники из России взяли все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике
Достижение россиян назвали серьёзной заявкой на лидерство в образовательном мировом пространстве.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Восемь золотых медалей завоевали российские участники Азиатской олимпиады по физике среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.
"Каждый из восьми членов российской сборной завоевал золотую медаль на XXI Азиатской школьной олимпиаде по физике, тем самым поставив абсолютный рекорд соревнования", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что победа на конкурсе подчëркивает качество методик и моделей российского образования. Результат российских школьников назвали серьёзной заявкой на лидерство в образовательном мировом пространстве.
Ранее Лайф рассказывал, что больше половины российских школьников откладывают деньги, однако не ставят перед собой конкретной цели для накоплений.
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