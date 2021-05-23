Несколько сотен работников двух шахт в Коми эвакуируют из-за задымления

Несколько сотен работников пришлось эвакуировать из двух шахт в Коми из-за задымления. Всему виной стала вышедшая из строя электроподстанции на территории шахты "Воркутинская", в результате чего остановился один вентиляторов. Об этом сообщает компания "Воркутауголь".