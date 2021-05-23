Несколько сотен работников двух шахт в Коми эвакуируют из-за задымления
Несколько сотен работников пришлось эвакуировать из двух шахт в Коми из-за задымления. Всему виной стала вышедшая из строя электроподстанции на территории шахты "Воркутинская", в результате чего остановился один вентиляторов. Об этом сообщает компания "Воркутауголь".
"Вышла из строя электрическая подстанция в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. Происходит плановая эвакуация работников смен шахты "Воркутинская" (190 человек) и шахты "Заполярная" (195 человек). Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что предприятия имеют единую схему проветривания", — говорится в сообщении компании.
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