МИД Австрии и ФРГ потребовали отпустить задержанного в Минске Протасевича

Австрийский МИД потребовал провести независимое расследование инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом ведомство сообщило в своём твиттере.

"Тревожные сообщения о том, что самолёт Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента", — говорится в сообщении.