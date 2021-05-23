МИД Австрии и ФРГ потребовали отпустить задержанного в Минске Протасевича
Создатель телеграм-канала NEXTA находился на борту самолёта, который экстренно посадили в белорусской столице из-за "угрозы взрыва".
Фото © NEXTA
Австрийский МИД потребовал провести независимое расследование инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом ведомство сообщило в своём твиттере.
"Тревожные сообщения о том, что самолёт Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента", — говорится в сообщении.
Помимо этого, МИД государства потребовал немедленно освободить задержанного спецслужбами Белоруссии создателя телеграм-канала NEXTA активиста Романа Протасевича.
С аналогичными требованиями выступил МИД Германии. Статс-секретарь министерства Мигель Бергер написал в "Твиттере", что власти Белоруссии должны немедленно выступить с объяснением случившегося. Немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж "боинга" потребовал также МИД Литвы.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
Комментариев: 0