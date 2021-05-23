Не угроза взрыва: в Литве назвали новую причину посадки самолёта с Протасевичем на борту в Минске

Экстренная посадка самолёта авиакомпании Ryanair в Минске произошла из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. Об этом заявила представитель госкомпании Lietuvos oro uostai, являющейся оператором международных аэропортов Литвы, Лина Бейшене в эфире национального радио LRT .

"Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолёт в Минске", — сказала Бейшене, уточнив, что не знает причину конфликта, и добавила, что информацией об "угрозе взрыва" на борту не располагает.