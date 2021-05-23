Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Не угроза взрыва: в Литве назвали новую причину посадки самолёта с Протасевичем на борту в Минске

В республике не располагают сведениями о якобы поступившей информации о минировании "боинга".

23 мая, 13:42
<p>Фото © <a href="https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cichanouskajos-patarejas-lektuvas-skrides-is-atenu-i-vilniu-buvo-uzgrobtas-pakelus-naikintuva-juo-skrides-protasevicius-jau-yra-sulaikytas.d?id=87267017#!dgs=dgslt-329095:9519619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Delfi.lt</a></p>

Фото © Delfi.lt

Экстренная посадка самолёта авиакомпании Ryanair в Минске произошла из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. Об этом заявила представитель госкомпании Lietuvos oro uostai, являющейся оператором международных аэропортов Литвы, Лина Бейшене в эфире национального радио LRT.

"Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолёт в Минске", — сказала Бейшене, уточнив, что не знает причину конфликта, и добавила, что информацией об "угрозе взрыва" на борту не располагает.

Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту

Для перехвата подняли истребитель: Лукашенко лично дал приказ посадить "боинг" с Протасевичем на борту

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Появилось видео из аэропорта Минска, куда истребитель сопроводил "заминированный" "боинг" с Протасевичем

сегодня в 13:57

Президент Литвы потребовал немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA

сегодня в 14:39

Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

сегодня в 13:48

Актриса Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни

сегодня в 14:31

Трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве

сегодня в 14:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1