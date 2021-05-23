Не угроза взрыва: в Литве назвали новую причину посадки самолёта с Протасевичем на борту в Минске
В республике не располагают сведениями о якобы поступившей информации о минировании "боинга".
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Экстренная посадка самолёта авиакомпании Ryanair в Минске произошла из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. Об этом заявила представитель госкомпании Lietuvos oro uostai, являющейся оператором международных аэропортов Литвы, Лина Бейшене в эфире национального радио LRT.
"Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолёт в Минске", — сказала Бейшене, уточнив, что не знает причину конфликта, и добавила, что информацией об "угрозе взрыва" на борту не располагает.
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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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