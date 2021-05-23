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На акциях ковид-диссидентов в Берлине задержали около 300 человек

Стражи порядка применили силу к несогласным из-за нарушений запрета на собрания, правил гигиены и социальной дистанции.

23 мая, 16:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Берлине на несогласованных митингах полиция задержала порядка 300 ковид-диссидентов. Об этом сообщил журналистам представитель полиции города Тило Каблиц.

"Но оно (число задержаний. — Прим. Лайфа) ещё сильно возрастёт", — сказал Каблиц.

Задержания проводились из-за нарушения протестующими запрета на собрания, правил гигиены и социальной дистанции. Сообщается, что несколько стражей правопорядка пострадали.

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Напомним, что это не первый раз, когда в Германии происходят стычки ковид-диссидентов и полиции: в последний раз такое было зафиксировано в апреле. Тогда в результате сопротивления протестующих пострадало 30 полисменов, а 200 митингующих были задержаны.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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