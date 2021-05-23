На акциях ковид-диссидентов в Берлине задержали около 300 человек
Стражи порядка применили силу к несогласным из-за нарушений запрета на собрания, правил гигиены и социальной дистанции.
Фото © Pixabay
В Берлине на несогласованных митингах полиция задержала порядка 300 ковид-диссидентов. Об этом сообщил журналистам представитель полиции города Тило Каблиц.
"Но оно (число задержаний. — Прим. Лайфа) ещё сильно возрастёт", — сказал Каблиц.
Задержания проводились из-за нарушения протестующими запрета на собрания, правил гигиены и социальной дистанции. Сообщается, что несколько стражей правопорядка пострадали.
Напомним, что это не первый раз, когда в Германии происходят стычки ковид-диссидентов и полиции: в последний раз такое было зафиксировано в апреле. Тогда в результате сопротивления протестующих пострадало 30 полисменов, а 200 митингующих были задержаны.
Комментариев: 0