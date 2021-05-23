На акциях ковид-диссидентов в Берлине задержали около 300 человек

Напомним, что это не первый раз, когда в Германии происходят стычки ковид-диссидентов и полиции: в последний раз такое было зафиксировано в апреле. Тогда в результате сопротивления протестующих пострадало 30 полисменов, а 200 митингующих были задержаны.