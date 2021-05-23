"Гэб в аэропорту выпасывал": Основатель NEXTA рассказал о замеченной слежке
Роман Протасевич утверждает, что некий "подозрительный" мужчина якобы пытался сфотографировать его документы в аэропорту Афин.
Фото © Instagram/roma_protez
Основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими, Роман Протасевич перед своим задержанием делился, что за ним якобы установлена слежка. Это было в тот момент, когда он находился в аэропорту Афин и готовился к вылету в Вильнюс.
Коллеги опубликовали сообщения Протасевича, в которых он рассказывает о том, что "гэб в аэропорту выпасывал". Протасевич пишет, что за ним в очереди при проходе проверки бумаг был некий мужчина "средних лет, подтянутый, с лысиной", который сделал попытку сфотографировать его документы. Тот, по словам Романа, даже попытался задать ему некий вопрос на русском языке. Не получив ответа, он просто ушёл.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
Появилось видео из аэропорта Минска, куда истребитель сопроводил "заминированный" "боинг" с Протасевичем
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