"Гэб в аэропорту выпасывал": Основатель NEXTA рассказал о замеченной слежке

Основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими, Роман Протасевич перед своим задержанием делился, что за ним якобы установлена слежка. Это было в тот момент, когда он находился в аэропорту Афин и готовился к вылету в Вильнюс.

Коллеги опубликовали сообщения Протасевича, в которых он рассказывает о том, что "гэб в аэропорту выпасывал". Протасевич пишет, что за ним в очереди при проходе проверки бумаг был некий мужчина "средних лет, подтянутый, с лысиной", который сделал попытку сфотографировать его документы. Тот, по словам Романа, даже попытался задать ему некий вопрос на русском языке. Не получив ответа, он просто ушёл.