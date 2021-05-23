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Порядка 5,5 тысячи человек станут участниками праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму

Результаты предварительного голосования подведут к 1 июня, и будут сформированы списки партии на думские выборы.

23 мая, 15:40

Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Около пяти с половиной тысяч человек примут участие в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Такие данные привёл глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

"Зарегистрировано 5,5 тысячи. Конкурс на место более чем высокий. Во многих регионах конкурс — 25 человек на место. Это говорит о беспрецедентном уровне доверия", — сказал он.

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По словам Карелина, число заявок, поданных для участия в праймериз, в этом году в два раза превысило аналогичный показатель 2016 года, когда проходили предыдущие думские выборы. Он также напомнил, что число выборщиков, то есть граждан, которые смогут голосовать при проведении предварительного голосования в системе онлайн, составляет почти шесть миллионов человек.

Карелин сообщил, что в центральном исполкоме "Единой России" прошла процедура разделения ключей шифрования электронного предварительного голосования. После церемонии был дан старт началу голосования.

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Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

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Авторы
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