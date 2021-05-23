Порядка 5,5 тысячи человек станут участниками праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму

Около пяти с половиной тысяч человек примут участие в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Такие данные привёл глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

"Зарегистрировано 5,5 тысячи. Конкурс на место более чем высокий. Во многих регионах конкурс — 25 человек на место. Это говорит о беспрецедентном уровне доверия", — сказал он.

По словам Карелина, число заявок, поданных для участия в праймериз, в этом году в два раза превысило аналогичный показатель 2016 года, когда проходили предыдущие думские выборы. Он также напомнил, что число выборщиков, то есть граждан, которые смогут голосовать при проведении предварительного голосования в системе онлайн, составляет почти шесть миллионов человек.

Карелин сообщил, что в центральном исполкоме "Единой России" прошла процедура разделения ключей шифрования электронного предварительного голосования. После церемонии был дан старт началу голосования.