Порядка 5,5 тысячи человек станут участниками праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму
Результаты предварительного голосования подведут к 1 июня, и будут сформированы списки партии на думские выборы.
Фото © ТАСС / Алексей Белкин
Около пяти с половиной тысяч человек примут участие в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Такие данные привёл глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.
"Зарегистрировано 5,5 тысячи. Конкурс на место более чем высокий. Во многих регионах конкурс — 25 человек на место. Это говорит о беспрецедентном уровне доверия", — сказал он.
По словам Карелина, число заявок, поданных для участия в праймериз, в этом году в два раза превысило аналогичный показатель 2016 года, когда проходили предыдущие думские выборы. Он также напомнил, что число выборщиков, то есть граждан, которые смогут голосовать при проведении предварительного голосования в системе онлайн, составляет почти шесть миллионов человек.
Карелин сообщил, что в центральном исполкоме "Единой России" прошла процедура разделения ключей шифрования электронного предварительного голосования. После церемонии был дан старт началу голосования.
Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
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