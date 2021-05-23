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В ЛНР уличили Украину в стягивании бронетехники к линии соприкосновения

По данным ополченцев, ВСУ разместили в том числе запрещённые минскими договорённостями миномёты.

23 мая, 15:32
<p>Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images

Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала украинские вооружение и бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что в районе населённых пунктов Новозвановка (под контролем Киева) и Золотое (частично под контролем Киева) за последние три дня было замечено 11 единиц вооружения и техники Украины. Помимо этого украинские силовики разместили миномёты калибром 82 миллиметра, БМП, бронетранспортёры БТР-4 "Буцефал", запрещённые минскими договорённостями.

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Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что территория постоянно подвергается обстрелам из тяжёлого вооружения. С февраля количество обстрелов с украинской стороны увеличилось в пять раз.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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