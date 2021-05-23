В ЛНР уличили Украину в стягивании бронетехники к линии соприкосновения

Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала украинские вооружение и бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что в районе населённых пунктов Новозвановка (под контролем Киева) и Золотое (частично под контролем Киева) за последние три дня было замечено 11 единиц вооружения и техники Украины. Помимо этого украинские силовики разместили миномёты калибром 82 миллиметра, БМП, бронетранспортёры БТР-4 "Буцефал", запрещённые минскими договорённостями.