В ЛНР уличили Украину в стягивании бронетехники к линии соприкосновения
По данным ополченцев, ВСУ разместили в том числе запрещённые минскими договорённостями миномёты.
Фото © Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency via Getty Images
Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала украинские вооружение и бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Отмечается, что в районе населённых пунктов Новозвановка (под контролем Киева) и Золотое (частично под контролем Киева) за последние три дня было замечено 11 единиц вооружения и техники Украины. Помимо этого украинские силовики разместили миномёты калибром 82 миллиметра, БМП, бронетранспортёры БТР-4 "Буцефал", запрещённые минскими договорённостями.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что территория постоянно подвергается обстрелам из тяжёлого вооружения. С февраля количество обстрелов с украинской стороны увеличилось в пять раз.
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