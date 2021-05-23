"Жадность и злоупотребление": Володин возмутился новой рекламной политикой YouTube

По словам спикера Госдумы, пользователей видеохостинга вынуждают тратить деньги на покупку подписки.

С 1 июня YouTube сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео, даже на каналах, не входящих в партнёрскую программу компании. Однако такие правила нарушают права пользователей. К такому мнению пришёл спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он считает, что пользователей видеохостинга фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. Это, по его словам, навязанная услуга.

"Для многих лучше бросить просмотр, чем ждать окончания рекламного ролика. Судя по всему, видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан", — написал спикер Госдумы в своём телеграм-канале.

Кроме того, причинами подобных решений служат "жадность IT-компаний и злоупотребление" своим положением на медиарынке. В связи с этим Володин призвал на международном уровне выработать рамочные нормы, регулирующие деятельность IT-гигантов.