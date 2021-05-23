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В Ростовской области простились с погибшими в коллекторе рабочими

Накануне в регионе был объявлен траур в связи с трагедией, из-за чего были перенесены последние звонки выпускников.

23 мая, 14:54

Фото © LIFE

В Ростовской области простились с рабочими, которые погибли в коллекторе при ремонте очистных сооружений. Десять человек похоронили сегодня, ещё одного похоронят завтра, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"Из 11 погибших одного только, который в больнице умер, не похоронили. Его завтра. Всех остальных похоронили", — сказал Лисицкий в беседе с ТАСС.

В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки из-за траура по погибшим под Таганрогом

В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки из-за траура по погибшим под Таганрогом

Он уточнил, что восемь человек были похоронены в Неклиновском районе, ещё двое — в Таганроге. Все затраты на захоронения взяли на себя местные власти и организация, в которой работали погибшие.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 мая, в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. В ходе проведения работ по ремонту коллектора погибли сотрудники местного "Водоканала", несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, все они отравились метаном. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также назначить денежную компенсацию пострадавшим.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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