В Ростовской области простились с погибшими в коллекторе рабочими

В Ростовской области простились с рабочими, которые погибли в коллекторе при ремонте очистных сооружений. Десять человек похоронили сегодня, ещё одного похоронят завтра, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"Из 11 погибших одного только, который в больнице умер, не похоронили. Его завтра. Всех остальных похоронили", — сказал Лисицкий в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что восемь человек были похоронены в Неклиновском районе, ещё двое — в Таганроге. Все затраты на захоронения взяли на себя местные власти и организация, в которой работали погибшие.