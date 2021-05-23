Трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве

Трёхлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда в Пресненском районе Москвы. Малышка получила серьёзные травмы и скончалась после госпитализации.

"21 мая на Трёхгорном Валу с пятого этажа выпала трёхлетняя девочка. Ребёнка удалось довезти до больницы, но позже он скончался", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По информации источника, малышка находилась одна в комнате. Она подошла к окну, которое не было прикрыто, и облокотилась на москитную сетку. В результате сетка вылетела. Сначала девочка упала на козырёк подъезда, а затем на асфальт.