Трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве
Ребёнка в тяжёлом состоянии довезли до больницы, но позже он скончался.
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Трёхлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда в Пресненском районе Москвы. Малышка получила серьёзные травмы и скончалась после госпитализации.
"21 мая на Трёхгорном Валу с пятого этажа выпала трёхлетняя девочка. Ребёнка удалось довезти до больницы, но позже он скончался", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По информации источника, малышка находилась одна в комнате. Она подошла к окну, которое не было прикрыто, и облокотилась на москитную сетку. В результате сетка вылетела. Сначала девочка упала на козырёк подъезда, а затем на асфальт.
Ранее подобный случай произошёл в Новотроицке Оренбургской области. Шестилетняя девочка выпала из окна третьего этажа общежития, сорвавшись с подоконника. В момент происшествия мать пострадавшей находилась дома. С ушибами и ссадинами ребёнка доставили в лечебное учреждение для оказания ему медицинской помощи.
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