Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве

Ребёнка в тяжёлом состоянии довезли до больницы, но позже он скончался.

23 мая, 14:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Трёхлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда в Пресненском районе Москвы. Малышка получила серьёзные травмы и скончалась после госпитализации.

"21 мая на Трёхгорном Валу с пятого этажа выпала трёхлетняя девочка. Ребёнка удалось довезти до больницы, но позже он скончался", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Подмосковье полуторагодовалый малыш насмерть разбился, выпав из окна 13-го этажа

В Подмосковье полуторагодовалый малыш насмерть разбился, выпав из окна 13-го этажа

По информации источника, малышка находилась одна в комнате. Она подошла к окну, которое не было прикрыто, и облокотилась на москитную сетку. В результате сетка вылетела. Сначала девочка упала на козырёк подъезда, а затем на асфальт.

Ранее подобный случай произошёл в Новотроицке Оренбургской области. Шестилетняя девочка выпала из окна третьего этажа общежития, сорвавшись с подоконника. В момент происшествия мать пострадавшей находилась дома. С ушибами и ссадинами ребёнка доставили в лечебное учреждение для оказания ему медицинской помощи.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1