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Число жертв крушения фуникулёра в Италии возросло до 12

Ранее сообщалось, что двое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу вертолётом.

23 мая, 14:02
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LuinoNotizie" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LuinoNotizie</a></p>

Фото © Twitter / LuinoNotizie

Число погибших в результате крушения кабинки фуникулёра в Италии возросло до 12 человек. Такие данные приводятся местной горноспасательной службой. При этом есть неподтверждённые данные о ещё одной жертве, однако пока эта информация уточняется.

"На данный момент спасатели извлекли 12 тел. Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть ещё одна жертва, но официально подтвердить это нельзя", — сообщили в спасательной службе РИА "Новости".

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Напомним, трагедия произошла сегодня в провинции Пьемонт в Италии. Трос с кабинкой оборвался за 100 метров до конечного пункта, который располагается на вершине горы Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. Двое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу санавиацией.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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