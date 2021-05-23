Число жертв крушения фуникулёра в Италии возросло до 12
Ранее сообщалось, что двое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу вертолётом.
Фото © Twitter / LuinoNotizie
Число погибших в результате крушения кабинки фуникулёра в Италии возросло до 12 человек. Такие данные приводятся местной горноспасательной службой. При этом есть неподтверждённые данные о ещё одной жертве, однако пока эта информация уточняется.
"На данный момент спасатели извлекли 12 тел. Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть ещё одна жертва, но официально подтвердить это нельзя", — сообщили в спасательной службе РИА "Новости".
Напомним, трагедия произошла сегодня в провинции Пьемонт в Италии. Трос с кабинкой оборвался за 100 метров до конечного пункта, который располагается на вершине горы Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров. Двое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу санавиацией.
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