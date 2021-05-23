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В Минобороны Белоруссии рассказали, зачем МиГ-29 сопроводил экстренно севший в Минске лайнер

ВВС и ПВО республики готовы в любой момент оказать помощь воздушному судну в случае бедствий или форс-мажора, заметили в ведомстве.

23 мая, 15:48
<p>Фото © Wikipedia /<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hungarian_Air_Force_Mikoyan-Gurevich_MiG-29UB_Fulcrum-B.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Coert van Breda</a></p>

Фото © Wikipedia / Coert van Breda

Сопровождение самолёта авиакомпании Ryanair, на борту которого находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, проходило после того, как командир воздушного судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме Минск-2 из-за информации о взрывном устройстве. Об этом рассказал начальник главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич.

"После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолёт в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи", — приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

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Гурцевич уточнил, что экипажу истребителя поставили задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому самолёту в безопасной посадке.

После успешного приземления лайнера истребитель вернулся на аэродром базирования, заметил генерал-майор, добавив, что ВВС и войска ПВО готовы в любой момент отразить угрозу в воздушном пространстве и оказать помощь воздушному судну в случае бедствий или форс-мажора.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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