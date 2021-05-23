В Минобороны Белоруссии рассказали, зачем МиГ-29 сопроводил экстренно севший в Минске лайнер

Сопровождение самолёта авиакомпании Ryanair, на борту которого находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, проходило после того, как командир воздушного судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме Минск-2 из-за информации о взрывном устройстве. Об этом рассказал начальник главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич.

"После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолёт в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи", — приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Гурцевич уточнил, что экипажу истребителя поставили задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому самолёту в безопасной посадке.