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Объяснил, что сошёл с ума: Лайф выяснил личность жителя КБР, домогавшегося двух девочек у школы

На допросе он заявил, что гулял со своим внуком и вдруг решил показать другим детям спортивные упражнения.

23 мая, 16:25
<p>Подозреваемый Альберд К. Фото © LIFE </p>

Подозреваемый Альберд К. Фото © LIFE

Лайф узнал личность мужчины, который приставал к двум девочкам на территории стадиона одной из школ Нальчика. Им оказался 58-летний Альберд К., рассказавший полицейским, что в какой-то момент просто сошёл с ума.

На допросе он признался, что гулял со своим четырёхлетним внуком и вдруг решил показать другим детям спортивные упражнения. Однако мужчина не смог объяснить, почему стал слишком крепко держать сзади девочек семи и восьми лет и тереться об них. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

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Напомним, действия мужчины попали в объективы камер видеонаблюдения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Теперь злоумышленнику может грозить до 20 лет тюрьмы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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