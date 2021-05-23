Объяснил, что сошёл с ума: Лайф выяснил личность жителя КБР, домогавшегося двух девочек у школы

Лайф узнал личность мужчины, который приставал к двум девочкам на территории стадиона одной из школ Нальчика. Им оказался 58-летний Альберд К., рассказавший полицейским, что в какой-то момент просто сошёл с ума.

На допросе он признался, что гулял со своим четырёхлетним внуком и вдруг решил показать другим детям спортивные упражнения. Однако мужчина не смог объяснить, почему стал слишком крепко держать сзади девочек семи и восьми лет и тереться об них. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.