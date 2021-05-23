В Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта Ryanair
Воздушное судно после посадки в Минске проверила сапёрно-пиротехническая группа МВД, взрывных устройств обнаружено не было.
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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о "минировании" самолёта авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске.
"По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения", — сказано в телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, днём 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Для проверки полученных сведений воздушное судно приземлилось в национальном аэропорту "Минск". На место происшествия прибыла сапёрно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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