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В Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта Ryanair

Воздушное судно после посадки в Минске проверила сапёрно-пиротехническая группа МВД, взрывных устройств обнаружено не было.

23 мая, 16:45
<p>Фото ©<a href="https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lenkijos-premjeras-kviecia-nedelsiant-svarstyti-sankcijas-baltarusijai-tai-yra-precendento-neturintis-valstybinio-terorizmo-aktas.d?id=87267017#!dgs=dgslt-329095:9519617" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Delfi.lt</a></p>

Фото © Delfi.lt

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о "минировании" самолёта авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске.

"По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения", — сказано в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, днём 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Для проверки полученных сведений воздушное судно приземлилось в национальном аэропорту "Минск". На место происшествия прибыла сапёрно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено.

Не угроза взрыва: в Литве назвали новую причину посадки самолёта с Протасевичем на борту в Минске

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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