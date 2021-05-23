В Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта Ryanair

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о "минировании" самолёта авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске.

"По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения", — сказано в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, днём 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Для проверки полученных сведений воздушное судно приземлилось в национальном аэропорту "Минск". На место происшествия прибыла сапёрно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено.