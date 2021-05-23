Крутое пике биткоина: курс криптовалюты опустился ниже $33 тысяч
Резкий взлёт и стремительное падение этой цифровой валюты в данное время зависят от заявлений главы Tesla Илона Маска.
Фото © Zuma / ТАСС
Криптовалюта биткоин вновь стремительно дешевеет. Так, курс данной криптовалюты упал более чем на 16% за сутки, опускаясь ниже 33 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По объёму торгов криптовалютами на бирже Binance биткоин по состоянию на 19:26 мск падал в цене более чем на 16%, до 31,6 тысячи долларов, ранее цена опускалась до 33 тысяч долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 16%, до 31,9 тысячи долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что в апреле стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув 62,5 тысячи долларов. Дело в том, что в последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина, сообщив, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты в качестве средства оплаты, а затем допустив продажу всех криптоактивов компании.
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