Крутое пике биткоина: курс криптовалюты опустился ниже $33 тысяч

Криптовалюта биткоин вновь стремительно дешевеет. Так, курс данной криптовалюты упал более чем на 16% за сутки, опускаясь ниже 33 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По объёму торгов криптовалютами на бирже Binance биткоин по состоянию на 19:26 мск падал в цене более чем на 16%, до 31,6 тысячи долларов, ранее цена опускалась до 33 тысяч долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 16%, до 31,9 тысячи долларов.