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"Серьёзная угроза для НАТО": NI оценил шансы "Арматы" в бою с американским "Абрамсом"

По его мнению, основной танк войск США выигрывает у российской разработки лишь по одному пункту.

23 мая, 17:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © Wikipedia</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © Wikipedia

Американский военный эксперт Крис Осборн сравнил основные характеристики танков ВС России и США — "Армату" и "Абрамс". Его выводы были опубликованы в журнале The National Interest.

Он отметил, что "Армата" куда легче и быстрее "Абрамса", её экипаж состоит лишь из трёх человек. Также российский танк, по его оценке, выигрывает у американского из-за беспилотной башни и защищённости экипажа из-за особенностей конструкции. Помимо этого, у российской машины лучше обстоят дела со скорострельностью, дальностью действия тепловизионного прицела, и это при той же дальности, что и у "Абрамса".

"Эта боевая машина, похоже, представляет собой очень серьёзную угрозу для сил США и НАТО при условии, что заявленные характеристики окажутся правдивыми", — сказал эксперт.

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Среди плюсов "Абрамса" Осборн выделил тяжёлую броню, которая из-за дополнительного веса лишает танк подвижности, но при этом повышает живучесть машины под шквалом вражеского огня.

Ранее американское СМИ назвало Россию "мировым танковым лидером". Соединённые Штаты в этом списке оказались на третьем месте.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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