"Серьёзная угроза для НАТО": NI оценил шансы "Арматы" в бою с американским "Абрамсом"

Он отметил, что "Армата" куда легче и быстрее "Абрамса", её экипаж состоит лишь из трёх человек. Также российский танк, по его оценке, выигрывает у американского из-за беспилотной башни и защищённости экипажа из-за особенностей конструкции. Помимо этого, у российской машины лучше обстоят дела со скорострельностью, дальностью действия тепловизионного прицела, и это при той же дальности, что и у "Абрамса".