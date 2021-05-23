США потребовали немедленного освобождения задержанного в Минске Протасевича
Глава Госдепа сообщил, что Вашингтон предлагает созвать совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) и обсудить на нём инцидент.
Фото © Pixabay
США решительно осуждают инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и требуют немедленного освобождения задержанного основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Мы требуем его немедленного освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", — говорится в заявлении Блинкена.
Блинкен добавил, что Вашингтон координирует с Евросоюзом реакцию на инцидент с лайнером. Также глава Госдепа сообщил, что США предлагают созвать совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) и обсудить на нём инцидент.
"Мы координируем реакцию с нашими партнёрами, включая ЕС, власти Литвы и Греции. Учитывая свидетельства того, что посадка самолёта была вызвана ложными основаниями, мы поддерживаем созыв скорейшего заседания совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения данных событий", — заявил Блинкен.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
Комментариев: 0