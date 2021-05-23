США потребовали немедленного освобождения задержанного в Минске Протасевича

США решительно осуждают инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и требуют немедленного освобождения задержанного основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы требуем его немедленного освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", — говорится в заявлении Блинкена.

Блинкен добавил, что Вашингтон координирует с Евросоюзом реакцию на инцидент с лайнером. Также глава Госдепа сообщил, что США предлагают созвать совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) и обсудить на нём инцидент.