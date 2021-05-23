Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят большие штрафы
Ответственность предусмотрена за зарастание ими 50% и более от общей площади территории.
Фото © Pixabay
На российских дачников могут наложить штраф за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарёва.
"Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения", — подчеркнула Пономарёва.
Юрист перечислила растения, которые относятся к сорнякам: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена чёрная, амброзия и паслён.
Как уточнила специалист, за распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Помимо этого, дачникам нужно быть внимательными с растениями, содержащими наркотические или психотропные вещества, за их нахождение на участке грозит наказание в виде уплаты штрафа от трёх до четырёх тысяч рублей.
Комментариев: 0