Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят большие штрафы

Как уточнила специалист, за распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Помимо этого, дачникам нужно быть внимательными с растениями, содержащими наркотические или психотропные вещества, за их нахождение на участке грозит наказание в виде уплаты штрафа от трёх до четырёх тысяч рублей.