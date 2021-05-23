"Ювентус" разгромил "Болонью" в заключительном туре чемпионата Италии и добыл путёвку в ЛЧ

Футбольный клуб "Ювентус" в последнем туре чемпионата Италии на выезде разгромил "Болонью" со счётом 4:1. В итоговой турнирной таблице команда заняла четвёртое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Это случилось благодаря ничьей "Наполи" с "Вероной" — 1:1.

Дублем в составе туринцев отметился Альваро Мората. Ещё по голу забили Федерико Кьеза и Адриан Рабьо. У "Болоньи" отличился Риккардо Орсолини.

Также в Лиге чемпионов сыграют чемпион страны "Интер", "Милан" и "Аталанта" россиянина Алексея Миранчука. Последние две команды в заключительном туре сыграли между собой, победа осталась за россонери — 2:0. Оба гола с пенальти забил Франк Кессье. Миранчук вышел на замену на 87-й минуте.