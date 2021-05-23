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"Ювентус" разгромил "Болонью" в заключительном туре чемпионата Италии и добыл путёвку в ЛЧ

Также в Лиге чемпионов сыграют "Интер", "Милан" и "Аталанта" россиянина Алексея Миранчука.

23 мая, 21:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/1396573563109453831/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">juventusfc</a></p>

Фото © Twitter / juventusfc

Футбольный клуб "Ювентус" в последнем туре чемпионата Италии на выезде разгромил "Болонью" со счётом 4:1. В итоговой турнирной таблице команда заняла четвёртое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Это случилось благодаря ничьей "Наполи" с "Вероной" — 1:1.

Дублем в составе туринцев отметился Альваро Мората. Ещё по голу забили Федерико Кьеза и Адриан Рабьо. У "Болоньи" отличился Риккардо Орсолини.

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Также в Лиге чемпионов сыграют чемпион страны "Интер", "Милан" и "Аталанта" россиянина Алексея Миранчука. Последние две команды в заключительном туре сыграли между собой, победа осталась за россонери — 2:0. Оба гола с пенальти забил Франк Кессье. Миранчук вышел на замену на 87-й минуте.

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Стоит отметить, что в следующем сезоне за "Ювентус" может не сыграть звёздный португалец Криштиану Роналду. В Сети появилось видео, на котором форвард увозит свои машины из Турина.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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