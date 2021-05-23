США разгромили Канаду в североамериканском дерби на ЧМ по хоккею
Для "кленовых листьев" это уже второе поражение в турнире. До этого они уступили хозяевам — латышам.
Фото © ТАСС / Наталья Федосенко
Сборная США по хоккею разгромила соперников из Канады в принципиальном матче на чемпионате мира в Риге.
Уже к концу второго периода счёт во встрече был 4:0. Отличились Робертсон, Кленденинг и дважды Мур. В финальном отрезке Комута отыграл одну шайбу, но Теннисон восстановил разрыв и поставил точку в матче.
Добавим, что для канадцев это второе поражение на чемпионате мира. В первой встрече они уступили хозяевам — сборной Латвии — со счётом 0:2.
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