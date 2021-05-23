США разгромили Канаду в североамериканском дерби на ЧМ по хоккею

Сборная США по хоккею разгромила соперников из Канады в принципиальном матче на чемпионате мира в Риге.

Уже к концу второго периода счёт во встрече был 4:0. Отличились Робертсон, Кленденинг и дважды Мур. В финальном отрезке Комута отыграл одну шайбу, но Теннисон восстановил разрыв и поставил точку в матче.