Сборная России выиграла медальный зачёт на ЧЕ по водным видам спорта

Всего в активе нашей команды 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Отметим, что в последний день россияне взяли 5 медалей в плавании. Золото у Ильи Бородина, который стал чемпионом на 400-метровке комплексным плаванием. Серебро взяли Анна Егорова и мужская и женская комбинированные эстафеты. Бронза у Юлии Ефимовой.