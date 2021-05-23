Сборная России выиграла медальный зачёт на ЧЕ по водным видам спорта
В последний день турнира наша команда принесла в общую копилку пять наград.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Сборная России одержала победу в неофициальном общекомандном зачёте на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Всего в активе нашей команды 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Отметим, что в последний день россияне взяли 5 медалей в плавании. Золото у Ильи Бородина, который стал чемпионом на 400-метровке комплексным плаванием. Серебро взяли Анна Егорова и мужская и женская комбинированные эстафеты. Бронза у Юлии Ефимовой.
Добавим, что в турнире пловцов наша команда стала второй в общем зачёте, пропустив вперёд сборную Великобритании.
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