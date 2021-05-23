Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Сборная России выиграла медальный зачёт на ЧЕ по водным видам спорта

В последний день турнира наша команда принесла в общую копилку пять наград.

23 мая, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сборная России одержала победу в неофициальном общекомандном зачёте на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Всего в активе нашей команды 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Отметим, что в последний день россияне взяли 5 медалей в плавании. Золото у Ильи Бородина, который стал чемпионом на 400-метровке комплексным плаванием. Серебро взяли Анна Егорова и мужская и женская комбинированные эстафеты. Бронза у Юлии Ефимовой.

Бьют свои же мировые рекорды: у России появилась мощная сборная по плаванию перед Олимпиадой

Бьют свои же мировые рекорды: у России появилась мощная сборная по плаванию перед Олимпиадой

Добавим, что в турнире пловцов наша команда стала второй в общем зачёте, пропустив вперёд сборную Великобритании.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Две сенсации за день: Белоруссия обыграла Швецию, а Казахстан — Финляндию на ЧМ по хоккею

сегодня в 16:22

Российский пловец Малютин стал чемпионом Европы с рекордным временем

21 мая, 19:15

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и впервые в карьере вышел в лидеры общего зачёта

сегодня в 15:43

В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать Токио часть Курил

сегодня в 19:23

"Танцы дракона с медведем": США предрекли проблемы из-за дружбы Китая и России

сегодня в 19:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1