"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу чемпионов по итогам последнего тура АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" и "Челси" по итогам последнего тура Английской премьер-лиги добыли путёвки в Лигу чемпионов. Мерсисайдцы оказались лучше "Кристал Пэласа" со счётом 2:0, а лондонцам попасть в главный клубный турнир Европы не помешало даже поражение от "Астон Виллы" (1:2).

Таким образом они присоединились к двум клубам из Манчестера — "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", занявшим по итогам чемпионата два первых места. На попадание в ЛЧ претендовал "Лестер", но "лисы" уступили "Тоттенхэм" со счётом 2:4. Бывшие подопечные Жозе Моуринью заняли седьмое место и отправляются в новый турнир — Лигу конференций. А "Лестер" вместе с "Вест Хэмом" идут в Лигу Европы.