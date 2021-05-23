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"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу чемпионов по итогам последнего тура АПЛ

Они заняли третье и четвёртое место соответственно и присоединились к двум клубам из Манчестера.

23 мая, 19:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/premierleague/status/1396510020821569539/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">premierleague</a></p>

Фото © Twitter / premierleague

Футболисты "Ливерпуля" и "Челси" по итогам последнего тура Английской премьер-лиги добыли путёвки в Лигу чемпионов. Мерсисайдцы оказались лучше "Кристал Пэласа" со счётом 2:0, а лондонцам попасть в главный клубный турнир Европы не помешало даже поражение от "Астон Виллы" (1:2).

Таким образом они присоединились к двум клубам из Манчестера — "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", занявшим по итогам чемпионата два первых места. На попадание в ЛЧ претендовал "Лестер", но "лисы" уступили "Тоттенхэм" со счётом 2:4. Бывшие подопечные Жозе Моуринью заняли седьмое место и отправляются в новый турнир — Лигу конференций. А "Лестер" вместе с "Вест Хэмом" идут в Лигу Европы.

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А тем временем грядёт чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти ещё в прошлом году. И у турнира уже есть главные неудачники. Кто это — читайте в материале Лайфа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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