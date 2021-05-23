"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу чемпионов по итогам последнего тура АПЛ
Они заняли третье и четвёртое место соответственно и присоединились к двум клубам из Манчестера.
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Футболисты "Ливерпуля" и "Челси" по итогам последнего тура Английской премьер-лиги добыли путёвки в Лигу чемпионов. Мерсисайдцы оказались лучше "Кристал Пэласа" со счётом 2:0, а лондонцам попасть в главный клубный турнир Европы не помешало даже поражение от "Астон Виллы" (1:2).
Таким образом они присоединились к двум клубам из Манчестера — "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", занявшим по итогам чемпионата два первых места. На попадание в ЛЧ претендовал "Лестер", но "лисы" уступили "Тоттенхэм" со счётом 2:4. Бывшие подопечные Жозе Моуринью заняли седьмое место и отправляются в новый турнир — Лигу конференций. А "Лестер" вместе с "Вест Хэмом" идут в Лигу Европы.
А тем временем грядёт чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти ещё в прошлом году. И у турнира уже есть главные неудачники. Кто это — читайте в материале Лайфа.
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