Главные неудачники Евро-2020: Ибрагимович, ван Дейк, Ройс и другие звёзды, которые пропустят турнир

Долгожданный чемпионат Европы стартует совсем скоро. Ведущие футболисты Старого Света делают всё возможное, чтобы помочь своим сборным взять заветный трофей. И если Мбаппе, Роналду, де Брюйне и прочие в строю, то целая плеяда самых настоящих звёзд не поможет своим командам по разным причинам.

Вернулся, чтобы пропустить

Печаль лета — Златан Ибрагимович и его история. Легенда сборной Швеции, да и всего мирового футбола, чего там скромничать, целенаправленно вернулся в национальную команду для того, чтобы сыграть за неё на Евро. В 2016-м он объявил, что уходит из сборной, а в этом году затеял камбэк века. И даже ведь сыграл в матчах квалификации ЧМ-2022.

Но все планы зажечь на Евро-2020 испортил матч его "Милана" против "Ювентуса", где он получил травму. Скандинавские фанаты верили, что она не будет серьёзной, а Ибра сотворит очередное чудо и выступит в турнире. Но, увы и ах. 15 мая стало известно, что команда Янне Андерссона не сможет рассчитывать на своего лидера и главную звезду. Впрочем, 39-летний Златан уже вовсю готовится к новому сезону.

Вечный неудачник и один из лучших вратарей

Двух звёзд недосчиталась сборная Германии. Йоахим Лёв, для которого Евро-2020 станет последним турниром у руля сборной, явно не испытывает недостатка в сильных футболистах. Но крепкие и опытные Марко Ройс и Марк-Андре Тер-Штеген общей картины бы явно не испортили.

И вот ведь нюанс. В карьере Ройса это уже далеко не первый международный турнир, в котором он не примет участия. Победный чемпионат мира 2014 года и Евро-2016 он пропускал из-за досадных травм. Потом был мундиаль в России, где Ройс пытался помочь бундестим, но та вылетела на групповом этапе. И вот теперь Марко, казалось, полностью готов к чемпионату Европы, но сам неожиданно для всех решил отказаться.

— После сложного, изматывающего и, слава богу, удачного сезона я вместе с главным тренером сборной решил, что не поеду на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда полон гордости, когда мне позволяют выступать за свою страну. Но после очень напряжённого года для меня лично, достигнув своих целей в "Боруссии", я принял решение дать своему телу время на восстановление! Я воспользуюсь перерывом, чтобы оптимально начать новый сезон! — написал Ройс в своём инстаграме.

А вот голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер-Штеген был готов поехать на Евро и помочь своей сборной. Хотя и у него за плечами непростой сезон. Однако, вратарь вместе с медицинским штабом каталонцев принял решение сделать плановую операцию на колене, что означало только одно: у Германии минус один голкипер.

"Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020. Впервые за много лет буду поддерживать свою страну из дома. Надеюсь, что мы выиграем!", — написал Тер-Штеген в своём "инстаграме".

Без лучшего защитника мира

Вирджил Ван Дейк травмирован уже довольно давно. Поклонники "Ливерпуля" и голландской национальной команды с октября прошлого года без остановки считали дни до того момента, когда защитник вернётся в строй. Но травма крестообразных связок колена оказалась куда сильнее его желания помочь национальной команде.

"Учитывая все обстоятельства и мои физические ощущения, я посчитал правильным пропустить турнир и приступить к заключительной стадии реабилитации во время межсезонья. Я буду сосредоточен на подготовке с клубом, и это реалистичная цель. Конечно, чувствую себя опустошённым из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно", — заявил Ван Дейк.

На "Ливерпуле", кстати, отсутствие лидера защиты сказалось очень серьёзно. Команда долгое время не могла найти баланса в центре обороны и после головокружительного сезона не сумела взять хотя бы один трофей. Посмотрим, что придумает Франк де Бур и его тренерский штаб.

Молодые суперзвёзды

Не зажгут на турнире и молодые звёзды Ансу Фати из сборной Испании и Никола Дзаньоло из итальянской команды. Первый у широкой публики уже давно на слуху. В 16 лет он дебютировал за "Барселону" и даже забить сумел. Годом позже был первый вызов в сборную и статус самого её молодого дебютанта с 1936 года. И вроде бы всё шло к тому, что Фати получит свой шанс на Евро. Но и тут вмешался медицинский штаб "Барсы", который решил прооперировать колено молодого вингера.

21-летний итальянец, уверены, хочет как можно скорее забыть последние полтора года. Только вдумайтесь, за восемь месяцев Дзаньоло сумел порвать крестообразные связки на обеих ногах. Он как мог старался ускорить подготовку к Евро, но зимой вмешался коронавирус. В итоге, Никола Дзаньоло остался за бортом сборной Италии.

"Я разочарован, но моя цель — быть готовым к чемпионату мира в следующем году", — говорил Дзаньоло в беседе с La Gazzetta dello Sport.

Кто ещё?

Минус два игрока у Андрея Шевченко и сборной Украины. Полузащитник Виталий Буяльский и нападающий Жуниор Мораес получили травмы, которые перечеркнули надежды выступить на чемпионате Европы. И если 34-летний форвард своё повреждение получил во время матча "Шахтёра" против "Александрии", то с "динамовцем" всё куда интереснее. Сначала ему досталось в финале Кубка Украины, после которого была диагностирована трещина плюсневой кости стопы. При этом в расположении национальной команды он всё равно прибыл. Однако боли только усиливались, и стало понятно, что Буяльский в этом году на Евро не сыграет.

Любопытная ситуация в сборной Чехии. Там помочь своим не смогут также два игрока, но если у одного из них — Лукаша Провода — травма, то вот Ондржей Кудела не сыграет из-за расизма. Саму историю вы наверняка слышали и помните. В марте в Лиге Европы случился громкий скандал. После матча шотландского "Рейнджерса" и пражской "Славии" игрок первых Глен Камара избил Куделу в подтрибунном помещении. После этого выяснилось, что чех оскорбил финского защитника "Рейнджерс" на почве расизма. В итоге, 10 матчей дисквалификации.

В списке травмированных также: Кшиштоф Пентек (Польша) — перелом лодыжки

Харви Барнс (Англия) — осложнения после операции на колене

Педру Нету (Португалия) — травма колена

Кенни Маклин (Шотландия) — повреждения связок колена

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