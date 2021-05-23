"Лилль" стал чемпионом Франции, прервав серию ПСЖ
А "Монако" Александра Головина стал третьим и теперь поборется за право сыграть в основном этапе Лиги чемпионов.
Кадр видео Twitter / losclive
𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 ⭐⭐⭐⭐#Champions4You @NewBalanceFR @NBFootball pic.twitter.com/LPpQCMCqDr— LOSC (@losclive) May 23, 2021
"Лилль" в последнем туре чемпионата Франции обыграл на выезде "Анже" со счётом 2:1 и в четвёртый раз в истории выиграл национальное первенство.
Клуб становился победителем в 1946, 1951 и 2011 годах. Второе место занял столичный ПСЖ. Парижане до этого побеждали в чемпионате на протяжении трёх сезонов.
На третьем месте в турнирной таблице расположился "Монако" россиянина Александра Головина. Монегаски по итогам турнира завоевали право сыграть в квалификационном этапе Лиги чемпионов.
Ранее Лайф сообщал, что мадридский "Атлетико" в 11-й раз взял Ла Лигу, прервав гегемонию "Барселоны" и "Реала".
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