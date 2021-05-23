"Лилль" стал чемпионом Франции, прервав серию ПСЖ

"Лилль" в последнем туре чемпионата Франции обыграл на выезде "Анже" со счётом 2:1 и в четвёртый раз в истории выиграл национальное первенство.

Клуб становился победителем в 1946, 1951 и 2011 годах. Второе место занял столичный ПСЖ. Парижане до этого побеждали в чемпионате на протяжении трёх сезонов.

На третьем месте в турнирной таблице расположился "Монако" россиянина Александра Головина. Монегаски по итогам турнира завоевали право сыграть в квалификационном этапе Лиги чемпионов.