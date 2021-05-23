В Воронеже мужчина булыжником разбил такси и попал на видео

На кадрах видно, что мужчина несколько раз поднимает большой камень и с размаху бросает его в стекло автомобиля такси.

Ранее Лайф писал о жителе Барнаула, который разбил свою машину, чтобы её не эвакуировали. Сообщалось, что автомобиль был припаркован под знаком для инвалидов в течение недели. Соседи пытались переубедить владельца транспортного средства, что в доме есть люди, кому это место действительно необходимо. Решать вопрос пришлось с помощью сотрудников ГИБДД.