В Воронеже мужчина булыжником разбил такси и попал на видео
Владелец авто уже написал заявление в полицию. Личность злоумышленника пока не установлена.
В Воронеже мужчина булыжником разбил такси и попал на видео. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"
В Воронеже мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил припаркованный автомобиль такси булыжником, сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1". Момент вандализма попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, что мужчина несколько раз поднимает большой камень и с размаху бросает его в стекло автомобиля такси.
Владелец пострадавшего авто написал заявление в полицию. По факту инцидента правоохранители проводят проверку. Личность хулигана устанавливается.
Ранее Лайф писал о жителе Барнаула, который разбил свою машину, чтобы её не эвакуировали. Сообщалось, что автомобиль был припаркован под знаком для инвалидов в течение недели. Соседи пытались переубедить владельца транспортного средства, что в доме есть люди, кому это место действительно необходимо. Решать вопрос пришлось с помощью сотрудников ГИБДД.
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