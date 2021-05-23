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В Воронеже мужчина булыжником разбил такси и попал на видео

Владелец авто уже написал заявление в полицию. Личность злоумышленника пока не установлена.

23 мая, 22:09

В Воронеже мужчина булыжником разбил такси и попал на видео. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"

В Воронеже мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил припаркованный автомобиль такси булыжником, сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1". Момент вандализма попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мужчина несколько раз поднимает большой камень и с размаху бросает его в стекло автомобиля такси.

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Владелец пострадавшего авто написал заявление в полицию. По факту инцидента правоохранители проводят проверку. Личность хулигана устанавливается.

Ранее Лайф писал о жителе Барнаула, который разбил свою машину, чтобы её не эвакуировали. Сообщалось, что автомобиль был припаркован под знаком для инвалидов в течение недели. Соседи пытались переубедить владельца транспортного средства, что в доме есть люди, кому это место действительно необходимо. Решать вопрос пришлось с помощью сотрудников ГИБДД.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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