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На Украине прошла акция в поддержку задержанного в Минске Протасевича

Около сотни человек собрались в центре Киева с требованием официальной реакции на инцидент с самолётом Ryanair.

23 мая, 21:32

Акция у здания МИД в Киеве в поддержку Протасевича. Видео © Соцсети

В центре Киева у здания МИД Украины около сотни человек провели акцию в поддержку задержанного в аэропорту Минска после экстренной посадки самолёта Ryanair основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, сообщает издание "Суспільне" ("Общественное"). Митингующие держали в руках плакаты и флаги Украины и Белоруссии.

"Мы пришли к МИД для того, чтобы эта реакция была не только на фоне общественности, но чтобы это была и официальная реакция украинского государства, и это должны быть не просто заявления", — заявила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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Ещё один участник акции заявил, что собравшиеся будут требовать запрета авиаполётов над территорией Белоруссии.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

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В Литве возбуждено уголовное дело по факту "захвата воздушного судна" Ryanair в Минске

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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