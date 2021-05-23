На Украине прошла акция в поддержку задержанного в Минске Протасевича
Около сотни человек собрались в центре Киева с требованием официальной реакции на инцидент с самолётом Ryanair.
Акция у здания МИД в Киеве в поддержку Протасевича. Видео © Соцсети
В центре Киева у здания МИД Украины около сотни человек провели акцию в поддержку задержанного в аэропорту Минска после экстренной посадки самолёта Ryanair основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, сообщает издание "Суспільне" ("Общественное"). Митингующие держали в руках плакаты и флаги Украины и Белоруссии.
"Мы пришли к МИД для того, чтобы эта реакция была не только на фоне общественности, но чтобы это была и официальная реакция украинского государства, и это должны быть не просто заявления", — заявила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
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Ещё один участник акции заявил, что собравшиеся будут требовать запрета авиаполётов над территорией Белоруссии.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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