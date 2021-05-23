На Украине прошла акция в поддержку задержанного в Минске Протасевича

В центре Киева у здания МИД Украины около сотни человек провели акцию в поддержку задержанного в аэропорту Минска после экстренной посадки самолёта Ryanair основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, сообщает издание "Суспільне" ("Общественное"). Митингующие держали в руках плакаты и флаги Украины и Белоруссии.

"Мы пришли к МИД для того, чтобы эта реакция была не только на фоне общественности, но чтобы это была и официальная реакция украинского государства, и это должны быть не просто заявления", — заявила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.