Батька наносит ответный удар? К захвату основателя телеграм-канала NEXTA может быть причастен КГБ Белоруссии

Заминировали в небе

Днём 23 мая Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. Почти сразу выяснилось, что на борту самолёта, летевшего из греческих Афин в Вильнюс, находился Роман Протасевич, основатель и бывший главред телеграм-канала NEXTA, который в Белоруссии объявлен экстремистским. В Минобороны РБ оперативно огласили официальную версию произошедшего. По словам первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрея Гуцевича, самолёт совершил посадку из-за сообщения о минировании.

После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме и развернул самолёт в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи. После того как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования Андрей Гуцевич Первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО, генерал-майор

Почти сразу в Сети развернулись споры о том, кто принимал решение о посадке — экипаж Boeing 737-8AS или командир МиГ-29 с ракетами на борту. Появились сообщения, что "боинг", на борту которого находился Протасевич, мог продолжить движение до Вильнюса, однако это не совсем так. Пилоты 737-8AS действовали по инструкции — по словам бывшего военного лётчика, командира Airbus A-320 Олега Блохина, экипаж посадил самолёт в той зоне ответственности, где произошло ЧП.

В глубине души всегда есть надежда, что такие сообщения — это пранк, чья-то глупая шутка. Но жизнями пассажиров рисковать нельзя. Особенно после громких терактов с авиалайнерами. Диспетчеры сообщили, экипаж отреагировал. Никакого тайного смысла тут искать не нужно. Где случилось — там и начали сажать. Если сообщение поступило сразу после вылета — борт возвращается назад, в место вылета. В истории с Белоруссией можно отследить всю траекторию полёта "боинга" — они меньше половины пути преодолели, и сесть в Минске после сообщения о бомбе на борту — самое логичное решение Олег Блохин Бывший военный лётчик, командир Airbus A-320

Шпионы Батьки и спецназ Израиля

До границы с Литвой Boeing 737-8AS Ryanair не дотянул всего пару сотен километров. Шпионская версия происходящего пока не подтвердилась — инструкция у пилотов обычная, отправка военного самолёта к потенциально заминированному самолёту — тоже, происходящее укладывается в рамки международных авиационных правил.

Фото © LIFE Shot

Такие инциденты иногда случаются и в Европе, и даже в США, где после терактов 11 сентября у пилотов истребителей есть право сбивать пассажирские авиалайнеры. Однако это не помешало появлению слухов о личном руководстве президента Белоруссии Александра Лукашенко этой операцией. Историю с причастностью белорусских спецслужб начал сам Роман Протасевич. Проходя досмотр в аэропорту Афин, он написал коллегам, что его "выпасывают". По его словам, "шпион" пытался незаметно снять его документы на видео, а прямо перед посадкой мужчина вышел по телетрапу обратно в здание аэропорта.

По словам бывшего командира группы антитеррора РОСН УФСБ Георгия Кузнецова, посадка "боинга" в Минске напоминает израильскую операцию "Изотоп".

Почти 50 лет назад всё было, но параллели, конечно, прослеживаются. Тогда экипаж убедил террористов, захвативших самолёт, что нужно лететь до конца маршрута, хотя взорвать бомбу шансов было много ещё на полпути. После того как борт по выделенному коридору прошёл на территорию Израиля и совершил посадку, израильский спецназ атаковал террористов и освободил заложников Георгий Кузнецов Бывший командир группы антитеррора

Кузнецов добавил, что инциденты с принудительной посадкой пассажирских самолётов случались и относительно недавно. В качестве примера он привёл посадку самолёта с президентом Боливии Эво Моралесом в 2013 году.

Цель посадки в принципе и не скрывали — искали сбежавшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Но сам факт посадки и обыска президентского самолёта тогда никого не смутил, даже несмотря на то, что борт принудили к посадке два истребителя, а обыск был незаконным Георгий Кузнецов Бывший командир группы антитеррора

Кузнецов оценил версию редактора NEXTA Тадеуша Гичана, по которой оперативники КГБ сели на рейс в Афинах вместе с Протасевичем и затеяли драку с кабинным экипажем сразу, как самолёт оказался в воздушном пространстве Белоруссии. По словам бывшего командира группы антитеррора, это "очень шумное и дешёвое представление без практического смысла", поскольку всё, что нужно, могли сделать ещё с земли.

What we know so far: KGB operatives boarded the plane in Athens this morning together with Roman Protasevich (he noticed dodgy-looking ppl taking pics of him at the gate). Then when the plane has entered Belarus airspace KGB officers initiated a fight with the Ryanair crew (1/2) — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) May 23, 2021

Захват на стыке технологий

Версию пилотов "боинга", которым в Вильнюс летел основатель телеграм-канала NEXTA, ещё предстоит выяснить. По словам источников Лайфа в силовых структурах, к расследованию обстоятельств произошедшего может подключиться и греческая прокуратура. Сообщение о минировании самолёта должно было поступить по телефону или электронной почте либо в офис авиакомпании, либо в службу безопасности аэропорта в Афинах.

Фото © ТАСС / AP Photo / Thanassis Stavrakis

Источники Лайфа в силовых структурах добавили, что если версия об организации шпионской операции подтвердится, то белорусские спецслужбы провернули одну из самых изящных операций за последние несколько лет. Фактически КГБ удалось невозможное — развернуть и посадить на своей территории борт, используя для этого законную причину, не реагировать на которую экипаж и диспетчеры просто не могли. С другой стороны — сообщение о ложном минировании в большинстве стран наказывается тюремным сроком. Если спецслужбы Белоруссии признают свою причастность к произошедшему, кто-то должен будет за это ответить. Следственный комитет Белоруссии уже возбудил уголовное дело о ложном минировании самолёта, экстренно севшего в Минске.

Что было дальше

МВД Белоруссии уже подтвердило задержание Романа Протасевича. Телеграм-канал NEXTA в 2020 году признали экстремистским, а КГБ Белоруссии внёс Протасевича и другого основателя ресурса, Степана Путило, в список лиц, причастных к терроризму, и объявил их в межгосударственный розыск. После посадки самолёта оппозиционные телеграм-каналы начали сообщать, что основателю и бывшему главному редактору NEXTA может грозить смертная казнь. Его обвиняют в разжигании вражды или розни, организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка.