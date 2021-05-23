Правозащитники сообщили о задержании девушки основателя NEXTA Протасевича

Девушка основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которая вместе с ним находилась на борту экстренно приземлившегося в Минске самолёта Ryanair, вероятно, также задержана. Об этом сообщил не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".