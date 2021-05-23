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Правозащитники сообщили о задержании девушки основателя NEXTA Протасевича

Вместе с тем государственный телеканал "Беларусь 1" сообщает, что вместе с Протасевичем летела гражданка России, сотрудница польского телеканала "Белсат".

23 мая, 20:48
<p>Роман Протасевич. Фото © Facebook / pr0tez</p>

Роман Протасевич. Фото © Facebook / pr0tez

Девушка основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которая вместе с ним находилась на борту экстренно приземлившегося в Минске самолёта Ryanair, вероятно, также задержана. Об этом сообщил не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

"Девушка Романа Протасевича, скорее всего, также задержана", говорится в телеграм-канале правозащитников.

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Вместе с тем государственный телеканал "Беларусь 1" сообщает, что вместе с Протасевичем летела гражданка России, сотрудница польского телеканала "Белсат".

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

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В НАТО назвали опасным эпизод с "насильственной посадкой" "боинга" в Минске

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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