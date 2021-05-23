Правозащитники сообщили о задержании девушки основателя NEXTA Протасевича
Вместе с тем государственный телеканал "Беларусь 1" сообщает, что вместе с Протасевичем летела гражданка России, сотрудница польского телеканала "Белсат".
Роман Протасевич. Фото © Facebook / pr0tez
Девушка основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которая вместе с ним находилась на борту экстренно приземлившегося в Минске самолёта Ryanair, вероятно, также задержана. Об этом сообщил не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".
"Девушка Романа Протасевича, скорее всего, также задержана", — говорится в телеграм-канале правозащитников.
Вместе с тем государственный телеканал "Беларусь 1" сообщает, что вместе с Протасевичем летела гражданка России, сотрудница польского телеканала "Белсат".
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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