В НАТО назвали опасным эпизод с "насильственной посадкой" "боинга" в Минске
По мнению генерального секретаря альянса, случившееся требует международного расследования.
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В Североатлантическом альянсе считают опасным эпизодом "насильственную посадку" самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и последующее задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича", — написал он в "Твиттере".
По словам Столтенберга, этот серьёзный и опасный инцидент требует международного расследования.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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