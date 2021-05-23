Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В НАТО назвали опасным эпизод с "насильственной посадкой" "боинга" в Минске

По мнению генерального секретаря альянса, случившееся требует международного расследования.

23 мая, 19:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Североатлантическом альянсе считают опасным эпизодом "насильственную посадку" самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и последующее задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича", — написал он в "Твиттере".

По словам Столтенберга, этот серьёзный и опасный инцидент требует международного расследования.

Глава Евросовета заявил о необходимости тщательно расследовать инцидент с самолётом в Минске

Глава Евросовета заявил о необходимости тщательно расследовать инцидент с самолётом в Минске

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Самолёт Ryanair без основателя NEXTA приземлился в Вильнюсе

Самолёт Ryanair без основателя NEXTA приземлился в Вильнюсе

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1