В НАТО назвали опасным эпизод с "насильственной посадкой" "боинга" в Минске

В Североатлантическом альянсе считают опасным эпизодом "насильственную посадку" самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и последующее задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича", — написал он в "Твиттере".