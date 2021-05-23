"Танцы дракона с медведем": США предрекли проблемы из-за дружбы Китая и России

В последние годы всё сильнее наблюдается сближение России и Китая, что создаёт новые проблемы для США в вопросах глобальной стратегии и в случае военных действий заставит вести противостояние сразу на двух фронтах. Такое мнение высказал специалист Центра изучения вопросов безопасности Высшей технической школы Швейцарии Брайн Карлсон.

"Эта тенденция имеет последствия для трансатлантической безопасности. В частности, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону. Хотя Пекин и Москва не сформировали альянс, они всё больше сотрудничают по вопросам дипломатии и безопасности", — пишет Карлсон в статье для Neue Zürcher Zeitung.

Автор замечает, что Китай и Россия часто занимают схожие позиции во время дискуссии по многим международным вопросам в Совете Безопасности ООН, а также расширяют сотрудничество в области обороны.

По его мнению, разрыв отношений не выгоден ни одной из сторон, ведь Россия уязвима в дальневосточных частях страны, а Пекину необходим такой союз из-за растущей напряжённости в соседних государствах. Как следствие, подобные "танцы китайского дракона с русским медведем" не позволяют Вашингтону обеспечивать безопасность в нескольких районах одновременно и приводит к общему ослаблению западных стран, а в случае войны сулят США глобальные проблемы.