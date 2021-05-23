Британия пригрозила Лукашенко серьёзными последствиями за "неслыханный поступок"
Лондон возмутился задержанием журналиста и обстоятельствами, которые привели к вынужденной посадке самолёта в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Роман Протасевич. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / БелТА / NEXTA
МИД Великобритании предупредил Белоруссию о "серьёзных последствиях" после задержания в Минске основателя признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении главы ведомства Доминика Рааба в "Твиттере".
"Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьёзные последствия", — говорится в сообщении.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
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