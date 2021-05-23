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Британия пригрозила Лукашенко серьёзными последствиями за "неслыханный поступок"

Лондон возмутился задержанием журналиста и обстоятельствами, которые привели к вынужденной посадке самолёта в Минске.

23 мая, 19:06
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Роман Протасевич. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / БелТА / NEXTA</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Роман Протасевич. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / БелТА / NEXTA

МИД Великобритании предупредил Белоруссию о "серьёзных последствиях" после задержания в Минске основателя признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении главы ведомства Доминика Рааба в "Твиттере".

"Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьёзные последствия", — говорится в сообщении.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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