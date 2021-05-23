Британия пригрозила Лукашенко серьёзными последствиями за "неслыханный поступок"

МИД Великобритании предупредил Белоруссию о "серьёзных последствиях" после задержания в Минске основателя признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении главы ведомства Доминика Рааба в "Твиттере".